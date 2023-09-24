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Spor
TRT HABER / AA 24.09.2023 14:15

Hatayspor Trabzonspor'u ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü Mersin'de Trabzonspor'u ağırlayacak.

Hatayspor Trabzonspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde topladığı 7 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, 4 maçlık galibiyet hasretine Trabzonspor karşısında son vermek istiyor.

Bordo beyazlılar, Trendyol Süper Lig'e 5-1'lik Pendikspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapsa da sonraki 4 maçından da sahadan beraberlikle ayrıldı. Atakaş Hatayspor, ayrıca Trabzonspor karşısında yenilmezlik ünvanını da korumak için sahaya çıkacak.

Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynuyor.

Son iki maçını kazanan 9 puanlı Trabzonspor ise, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo mavili ekip, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından Beşiktaş'ı da 3-0 mağlup etmişti.

Bu süreçte 8 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gören karadeniz ekibi, başarılı bir performans ortaya koydu.

İki takım 15. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 14 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı. 6 maçta eşitlik bozulmazken Atakaş Hatayspor, bordo mavililere karşı 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Hatayspor, Trabzonspor karşısındaki tek galibiyetini geçen sezon sahasında 2-1'lik skorla aldı.

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