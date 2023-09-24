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Spor
AA 24.09.2023 14:45

İşitme engelli milli güreşçi gözünü olimpiyatlara dikti

Güreşçi babası ile amcasına özenerek başladığı güreş sporunda dünya üçüncüsü olan işitme engelli Alihan Bayraktar, olimpiyatlarda mücadele edebilmek için ter döküyor.

İşitme engelli milli güreşçi gözünü olimpiyatlara dikti
[Fotograf: AA]

Kırgızistan'da 6 Eylül'de düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda, İranlı rakibine yenilerek bronz madalyayla yurda dönen Torku Şeker Sporlu milli güreşçi Alihan, 2025'teki olimpiyatlarda da al bayrağı dalgalandırmak istiyor.

Doğuştan işitme engelli olan 22 yaşındaki Bayraktar, 15 yıldır güreşle uğraştığını söyledi. Bayraktar, küçük yaştan beri mindere çıktığını ifade etti.

"Babam ve amcam eski güreşçiler. Ben de çocukken onara özenip heves ettim. Onlarla spor salonuna gidip gelmeye başladım. İlk Türkiye üçüncülüğümü 2014'te aldım, 2015'te de milli oldum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Alihan, aynı zamanda iki kez de Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olduğunu vurguladı.

"Geçen yıl yaşadığım sakatlık beni yıldırmadı ve çalışmalarıma devam ettim. Bu ay, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen dünya şampiyonasında 67 kiloda bronz madalya aldım. Gelecek sene yapılacak dünya şampiyonasına daha sıkı hazırlanacağım. Zaten çalışmalara ara vermeden başladım. En büyük hedefim, 2025'teki olimpiyatlarda altın madalya alarak bayrağımızı dalgalandırmak."

Alihan, güreşi çok sevdiğini, formda kalabilmek ve daima hazır olabilmek için çalışmalara hiç ara vermediğini anlattı.

Milli sporcu, vücudu izin verdiği sürece bu sporu yapmaya devam edeceğini, Hamza Yerlikaya, Rıza Kayaalp gibi sonuna kadar mücadele eden sporcuları örnek aldığını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenör Karaköse: Olimpiyat şampiyonu olabilir

Antrenör Onur Karaköse de Alihan'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu anlattı. Karaköse, Alihan'ın engelli kategorisinin dışında, normal kategoride de mücadelelere katıldığını aktardı.

"Alihan, güreşçi olan babası ve amcası sayesinde çok küçük yaşlarda güreşle hemhal oldu. Olimpiyat şampiyonu olabilir. Umudumuz ve beklentimiz bu yönde."

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