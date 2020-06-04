Bu kapsamda 22 takımının yer alacağı yeni bir format üzerinde çalışılıyor. NBA yönetimi, yeni formatı bugün takım yetkililerinin oyuna sunacak.

Uygulamaya geçilmesi halinde takımlar normal sezonu tamamlamak için 8'er maç yapacak. NBA'in yeni formatı için Doğu konferansından 9, Batı'dan ise 13 takımın davet edileceği belirtildi.

Bu arada Covid-19 salgınına karşı alınacak sağlık önlemlerinin detayları da belli oldu. Oyuncuların maçların ardından duş alması yasaklandı. Saha kenarındaki oyuncular sosyal mesafe kuralına göre oturacak.

Forma giyemeyecek oyuncular da maçı tribünden takip edecek.