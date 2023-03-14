NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks, Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Kings'i deplasmanda yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, bu sezon 45 sayı ve 10 ribaunt barajlarını geçtiği 6. maçı oynadı. Khris Middleton 31 sayı, 9 asist ve Brook Lopez 23 sayı, 8 ribaunt, 3 blokla Antetokounmpo'ya eşlik etti.

Kings cephesinde De'Aaron Fox 35 sayı, 8 ribaunt, Domantas Sabonis 23 sayı, 17 ribaunt, 15 asist ve Kevin Huerter 28 sayı üretti.

Ömer'in takımı Heat, Jazz'ı mağlup etti

Konferanslarında play-in mücadelesi veren ekipler Miami Heat ile Utah Jazz arasındaki karşılaşmadan, 119-115 ev sahibi Heat galip ayrıldı.

Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Heat'te 24 sayı, 8 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Jimmy Butler öne çıktı. Uzun süren sakatlık döneminin ardından form tutmaya çalışan Ömer Faruk Yurtseven ise 11 dakika süre aldığı maçı 2 sayı, 4 ribauntla tamamladı.

Jazz'da Lauri Markkanen'in 38 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ve Simone Fontecchio'nun 23 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 117-97

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 88-104

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 115-136

Miami Heat-Utah Jazz: 119-115

Houston Rockets-Boston Celtics: 111-109

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 124-133

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 123-112