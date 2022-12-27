Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'si Alperen Şengün'den
[Fotograf: Reuters]
NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'sine imza attı.
NBA'den yapılan paylaşımda, dün gece oynanan 7 maçtaki en güzel 10 hareket yer aldı. 10 hareketin paylaşıldığı listede, Şengün'ün bir asisti 4. sırada, bir smacı ise 2. sırada gösterildi.
Alperen Şengün, 133-118 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Milli basketbolcu, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta ayrıca 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı.
Sergilediği performansla Şengün, bu sezonki 10. "double-double"ına imza atıp, 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.
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