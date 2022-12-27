NBA'den yapılan paylaşımda, dün gece oynanan 7 maçtaki en güzel 10 hareket yer aldı. 10 hareketin paylaşıldığı listede, Şengün'ün bir asisti 4. sırada, bir smacı ise 2. sırada gösterildi.

Alperen Şengün, 133-118 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Milli basketbolcu, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta ayrıca 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı.

Sergilediği performansla Şengün, bu sezonki 10. "double-double"ına imza atıp, 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.