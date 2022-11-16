Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de forması giyen Ömer Faruk Yurtseven ameliyat edildi
[Fotograf: Reuters]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, sol ayak bileğinden ameliyat edildi.
Miami Heat Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ömer Faruk Yurtseven Miami'deki bir hastanede sol ayak bileğinden ameliyat edildi ve iki saat süren operasyon başarılı geçti.
NBA'de 2. yılını geçiren 24 yaşındaki basketbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemedi.
Etiketler: NBA
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