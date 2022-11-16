Miami Heat Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ömer Faruk Yurtseven Miami'deki bir hastanede sol ayak bileğinden ameliyat edildi ve iki saat süren operasyon başarılı geçti.

NBA'de 2. yılını geçiren 24 yaşındaki basketbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemedi.