Kuntz, yarın İskoçya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Diyarbakır Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli takım kadrosunda eksik oyuncu olmadığını belirten Kuntz, "Şu anda önümüzde tek hedef var. Avrupa Şampiyonası elemelerinde olacak en iyi sonuçları almak ve en iyi performansı göstermek. Bunun için hazırlanacağız." dedi.

En çok akılda kalanların acı veren tecrübeler olduğuna dikkati çeken Kuntz, şöyle devam etti:

"En çok dersi çıkarabileceğiniz ve uzun vadeli size yararlı olacak konular da bunlar oluyor. Haziran kampında elde etmiş olduğumuz 4 galibiyetten sonra bunu süslemek için 2 galibiyet daha alma hedefindeydik. Ne yazık ki bunu başaramadık. Ama böyle skorlar uzun vadeli yollarda her zaman önünüze çıkabilir. Onun için de bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlarda kesinlikle farklı bir takımın sahada olacağını bekliyorum. Eksik olan 11 oyuncu bu kampta bizimle beraber. Tüm tecrübeli oyuncular kadronun içindeyse diğer oyunculara etkisi çok fazla oluyor. İskelet daha bir oturmuş halde oluyor. Bu kampta o oyuncularımız bizimle beraber olduğu için diğer oyunculara pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum."

Bir basın mensubunun "Şu an dünya kupasına gitseydik Stefan Kuntz'un aklında belirlediği futbolcular var mıydı?" sorusuna Kuntz, "Şu an elimizdeki en iyi mevcut kadroyu topladığımız için belki 1-2 isim haricinde bu en güçlü kadromuz. Muhtemelen buna benzer bir kadroyla da dünya kupasına katılırdık." cevabını verdi.

"(Arda Güler) Onu davet etmek için tam şu an doğru zamandı"

Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç'un milli takım kadrosuna dahil edildiğini anımsatan Kuntz, "Şu an Arda'nın Fenerbahçe'deki durumu, süre aldıkça ve idman sayısı yükseldikçe farklı bir yere doğru gidiyor. Daha iyi sahaya oyununu yansıtabiliyor. Onu davet etmek için tam şu an doğru zamandı. Hem takım arkadaşlarından kadromuzda oyuncular var hem de öğrenebileceği tecrübeli diğer oyuncular da bu kampta. O yüzden ben onu burada görmek istedim ve bunun için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rıdvan Yılmaz ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Kuntz, "Elbette kendisi çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Sakatlık geçirdiği için gelişmesi birkaç haftalığına duraksamaya uğradı. Yıl sonuna kadar sakatlığının geçeceğine ve tekrar takıma döneceğini düşünüyorum. Kendisini elbette izliyoruz. Maçlarını izlemek için de Glasgow'a gideceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: "Hazırlık maçı olsa bile ciddiye alacağız"

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Diyarbakır'da olduğu için mutlu olduğunu ve çok güzel karşılandıklarını dile getirdi.

Yarınki maçın önemli olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Hazırlık maçı olsa bile ciddiye alacağız. Sahaya kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Dünya kupasıyla ilgili görüşlerini aktaran Hakan, "Dünya kupasına katılamadığımız için çok üzgünüm. Açıkçası maçlara hiç bakmayacağım. Baktıkça içimin yanacağını biliyorum. Bu beni çok üzecek. Turnuvalara katılmak için gelişeceğiz. Zamanımız var. Mart ayında önemli maçlarımız başlayacak. Onun için iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ın A Milli Futbol Takımı'na dahil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arda da Emirhan da genç oyuncular. İnşallah kendi kulüplerinde çok süre alırlar. Hatta daha da süre almalarını isterim. Genç olmaları bir yere kadar. Maçlara baktığımda Arda'nın oyuna sonradan girdiğini görüyorum. Hocanın (Jorge Jesus) dediklerini dinliyorum. 'Hep korumalıyız' diyor. Bence artık koruma bir yere kadar. Ne zaman genç oyuncu tecrübe kazanmak istiyorsa oynaması gerekiyor. Ben de genç yaşta oynadım, öyle tecrübe kazandım. İnşallah Arda ve Emirhan da çok süre alırlar. Çünkü o potansiyelleri var. Bence korumaya gerek yok."

Genç futbolcuların Avrupa'daki liglere gitmesi gerektiğine dikkati çeken Hakan Çalhanoğlu, "Orada kendilerini göstermeleri gerekiyor. Değerlerini daha da artırmaları her zaman benim isteğim." diyerek sözlerini tamamladı.