Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mane, Dünya Kupası'nın ilk maçında yer alamayacak
Sakatlığı bulunan Sadio Mane, Senegal Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Senegal Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Mane'nin, 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile oynanacak maçta yer alamayacağı bildirildi.
Mane'nin kaç maçta forma giyemeyeceği henüz bilinmezken, Senegal Milli Takımı ya da Bayern Münih'ten de herhangi bir açıklama gelmedi.
Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmış ve Katar'a gitmesinin zor olduğu belirtilmişti.
Teknik direktör Aliou Cisse ise beklentinin aksine tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.
Etiketler: Senegal Dünya Kupası
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