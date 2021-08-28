Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli organizasyonlara aşı şartı getirildi. Dünya'nın en fazla takip edilen basketbol ligi olan NBA, organizasyonda yer alacak herkesin aşılanması gerektiğini belirten kararı kulüplere gönderdi.

Amerikan Basketbol Ligi yönetimi oyuncu, koç ve hakemlerle birlikte, seyahatlerde yer alacak olan tüm personelin aşılarının 1 Ekim'e kadar tamamlanmasını istedi.

NBA'de normal sezon 19 Ekim'de başlayacak.

Amerika Açık'a en az 1 doz aşı kuralı getirildi

Sezonun son Grand Slam Turnuvası Amerika Açık'ta da taraftarla ilgili yeni yönetmelik getirildi.

Birleşik Amerika Tenis Birliği (USTA) ve New York belediye başkanının birlikte aldığı kararla maçları takip etmek isteyen taraftarlar en az 1 doz aşılı olması gerekiyor.

USTA, ayrıca stadyum kapasitesinin yüzde yüz olacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük vaka sayısı Ocak ayından bu yana en yüksek rakam olan 150 bini aşmış durumda.