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Nazım Sangare resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Fraport TAV Antalyaspor’dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır.
Futbolcumuz Nazım Sangare’ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."
Etiketler: transfer son dakika Nazım Sangare FenerbahçeSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 19:44
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