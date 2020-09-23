Haber Giriş: Kaynak: İHA
Galatasaray, Hajduk Split maçına hazır
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında oynayacağı Hajduk Split mücadelesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı olan son kısmında ise müsabakanın taktik antrenmanı üzerinde duruldu.
Etiketler: Galatasaray UEFA Avrupa Lİgi Hajduk SplitSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 19:08
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