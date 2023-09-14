Nazım Sangare Fatih Karagümrük'te

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Nazım Sangare’yi transfer etti.
29 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
"A Milli Futbol Takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz."
Nazım Sangare Karagümrük’te— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 14, 2023
A Milli futbol takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare’ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz. pic.twitter.com/SwbF6fGD6K