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Spor
AA 14.09.2023 17:20

Nazım Sangare Fatih Karagümrük'te

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Nazım Sangare Fatih Karagümrük'te

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Nazım Sangare’yi transfer etti.

29 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

"A Milli Futbol Takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz."


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