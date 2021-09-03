Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Nabil Dirar Kasımpaşa'ya imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar'ın yeni durağı Kasımpaşa oldu.
İstanbul ekibi, 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
2017 yılında Monaco'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Faslı futbolcu, sarı lacivertli forma ile Süper Lig'de 73 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.
Dirar, geçen sezonu kiralık olarak Club Brugge'da geçirmişti.
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