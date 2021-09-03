İstanbul ekibi, 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2017 yılında Monaco'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Faslı futbolcu, sarı lacivertli forma ile Süper Lig'de 73 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

Dirar, geçen sezonu kiralık olarak Club Brugge'da geçirmişti.

