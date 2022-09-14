Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen MXGP'yi 5. kez başarıyla gerçekleştirdiklerini, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) yetkililerinin organizasyonu çok beğendiğini belirtti.

Uçar, final etabının Afyonkarahisar'da gerçekleşmesinin ayrıca önemli olduğunu vurguladı.

"Motor sporları çerçevesinde tüm dünyaya en önemli Türkiye mesajını çok güzel bir imajla sergiledik. Dünya şampiyonu belliydi ama ikinci, üçüncü ve diğer sıralamalar, Afyonkarahisar'da belli oldu. Bu da organizasyonumuzun popülaritesini artırdı."

Uçar, organizasyona 36 ülkeden 150'den fazla sporcunun katıldığını hatırlattı. Uçar, Türkiye isminin dünyada en çok kullanıldığı spor organizasyonunu yaptıklarını vurguladı.

"Türkiye'den de 13 sporcumuz rekor bir katılım sağladı. Elbette sportif performans açısından da kendimizi her yıl biraz daha geliştiriyoruz. Türkiye, 'En iyi tanıtım yapan ülke' ödülünü FIM Başkanı Jorge Viegas'tan aldı. 'MXGP of Türkiye' ifadesiyle 86 ülkeye canlı yayınlarımızı gerçekleştirdik. Uluslararası boyutta en fazla Türkiye isminin zikredildiği faaliyetlerden biri oldu. Üç günde 250 binin üzerinde motor sporları sevdalısını misafir ettik."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar]

Ülke tanıtımına 300 milyon euroluk bir katkı sağlandı

Uçar, şampiyonanın normal şartlarda 1.8 milyar kişiye ulaşma potansiyeli olduğunu aktardı.

"Bu sene dünya şampiyonasının ödül töreni de festival alanımızda gerçekleştirildiği için tanıtım açısından büyük bir katkı sağladı. Normal şartlarda 220 milyon avroluk bir tanıtım bekliyorduk ama son değerlendirmelere göre 300 milyon avroluk bir tanıtım oldu."

Uçar, herkesin Türkiye'den çok memnun ayrıldığını belirti.

"Çok mutluyuz, gelen ziyaretçilerin, takımların, takım mekanikerlerinin, yöneticilerinin tamamı ülkemizden teşekkür ederek ayrıldı. Bu da organizasyonumuz için bir gurur vesilesi oldu. FIM Başkanı Viegas da organizasyon boyunca Türkiye'de kaldı. FIM yetkilisi, 'Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar ili bu organizasyonu talep ettiği ve organize ettiği sürece sonsuza kadar burada olmayı hedefliyoruz.' dedi"

Uçar, Almanya'nın Leipzig kentinin motokrosta 103. organizasyonunu gerçekleştirdiğini hatırlattı.

"Burada bir kültür oturttuk, gelenek haline geldi ve her yıl daha fazla büyüyen, ulusal ve uluslararası anlamda daha fazla insanımıza ulaşan bir organizasyon boyutuna taşıdık. Ekonomi itibarıyla da organizasyonumuzun yapıldığı hafta sonu itibarıyla bir önceki ve bir sonraki hafta sonuyla kıyaslandığında yüzde 400'ten fazla bir kredi kartı harcaması, ekonomik bir girdi yaşandı. Termal otelleriyle meşhur Afyonkarahisar'da kış aylarında otellerde yoğunluk yaşanırken tam tersine eylülün başında tek bir otelde hiçbir oda boş kalmadı. Elbette ki şehrin ekonomisine, sanatına, kültürüne, sportif alışkanlıklarına, bilinirliğine büyük bir etki sağladı."

[Fotoğraf: AA]

"Yurt dışında Afyonkarahisar "MXGP of Türkiye" ismiyle tanınıyor"

Uçar, Afyonkarahisar Valiliğinin ve belediyenin de tüm ekipleriyle organizasyonu kusursuz bir şekilde icra ettiğini, hepsine teşekkür ettiğini söyledi. Uçar, motokros branşında Türkiye'nin bir dünya markası haline geldiğini kaydetti.

"Afyonkarahisar, motor sporlarına en güzel bir örnek. Afyonkarahisar'dan sonra Edirne Valiliğimiz de aynı potansiyelde bir tesisi kazandırdı. Çalışmalarımızı Kayseri'de de başlattık. Gaziantep'te de proje faaliyetleri başladı."

Gençler arasında motor sporlarının izlenme oranının birinci sırada geldiğini vurgulayan Uçar, yurt içinde Afyonkarahisar internette arandığında mermer, sucuk, kaymak ve tarihi yerlerin çıktığını belirtti.

"Türkiye sınırları dışında ise Afyonkarahisar arandığında 'MXGP of Türkiye', 'MXGP of Afyon' ismiyle tanınıyor. Bu da milyarlarca insana milli mücadelenin başladığı şehrimizin tanıtımını yapmamıza katkı sağlıyor. Motokros ile birlikte tarihi, sosyal, kültürel, gastronomik görseller de tabii ki çıkıyor."

Daha donanımlı motorlar ile podyum için sponsor desteği gerekiyor

Uçar, Türk motokros sporcularının gösterdikleri performansla ilgili de konuştu.

"Motokros sporcularımızdan son 15 yılın Türkiye şampiyonu Şakir Şenkalaycı arkadaşımız, sporcu yetiştirme anlamında birkaç adım önde. İlk 10 içerisine giren sporcularımız oldu. Tabii ki motor sporlarında mekanik anlamda desteğin çok büyük önemi var. Parasal ifade etmek gerekirse sporcularımızın kullanmış olduğu motosikletler donanım anlamında 30-40 bin avro arasında bir değere sahip. Sporcularımızın kullandığı motosikletler ile dünya şampiyonasında ilk 3'e giren sporcuların kullandığı motosikletler arasında yüzde 500-600'e yakın bir fiyat ve donanım farkı var."

Uçar, motokrosta zirve için donanım desteğine ihtiyaç duyduklarını aktardı.

"Aslında ulusal ve uluslararası sponsorlar elde ettiğimizde ve sporcularımız pilotaj olarak kendilerini geliştirdikleri gibi motosikletin gelişmişliğini de ilerlettiklerinde ki biz de buna destek oluyoruz, o zaman podyum da gelecek. Bunun en önemli örneği, dünyanın en iyi motosiklet pilotlarından biri olan Toprak Razgatlıoğlu daha iyi bir mekanik desteği almaya başladığı günden itibaren podyum yapmaya da başladı. Çünkü dakikalarla değil saliselerle derecelerin belirlendiği bir spor branşı motosiklet."