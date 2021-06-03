Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen tanıtım programına, Riva'ya yapılan toplantı nedeniyle çevrimiçi olarak katıldı.

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) toplantı konularından biri harcamalarla ilgili. En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Dün getirilen yabancı sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz."

TFF'den dün yapılan açıklamaya göre, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebilecek.

2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği açıklanmıştı.