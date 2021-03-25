Kulüp televizyonunda katıldığı programda soruları yanıtlayan Mustafa Cengiz, sarı-lacivertli kulübün gündem değiştirmek için böyle bir başvuruda bulunduğunu savundu.

"Bir irkildik, çünkü bildiklerimiz var"

Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yayıncı kuruluştaki bir programa katıldığını hatırlattı.

"Yorumcu denen zat, hem 28 şampiyonluğu söyledi, üstüne 'Bunu inşallah olumlu değerlendirirsiniz.' dedi. Soru soruluktan çıktı, hem savcı, hem yargıç hem bilirkişi oldu. Ey yorumcu sen kimsin? Tabii ki insan olarak değerlisin. Ama senin oradaki merteben soru sormak. Bir de hüküm icra edip TFF Başkanı'nı zor duruma düşürmek değil. Fakat zor duruma düşürmenin ötesinde Sayın TFF Başkanı o sıkışma içinde öyle bir laf etti ki bizi hukuk adına ürküttü. 'Biz inceliyoruz.' dedi. Bir irkildik, çünkü bildiklerimiz var."

"Dilekçeyi maalesef TFF'ye vermek durumunda kaldık"

Cengiz, sarı-lacivertli kulübün başvuru zamanlamasını bilinçli olarak seçtiğini ileri sürdü.

"O kadar kırılgan bir camiaları var ki hemen rüzgara kapılıyorlar, üfürmeniz yetiyor. Bunu gördükten sonra biz bir komite kurduk, hemen hazırlandık. Altı sayfaya yakın dilekçeyi maalesef TFF'ye vermek durumunda kaldık."

"Bu müflis bir tüccar hareketi"

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin başvurusuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması babında federasyona olan başvurusunu ciddiye almadık. Bu müflis bir tüccar hareketi bu."

"Galatasaray'da bu yapılsa beni ipe çekerler"

Cengiz, sarı-lacivertli kulübün ligde puan kaybettiği bir haftada gündemi değiştirmek istediğini savundu.

"Bu hafta da yaptılar, hemen gündem değiştirmek için bir şey atıyorlar. Bu beni ilgilendirmez. Galatasaray'da bu yapılsa beni ipe çekerler. Sokakta yürütmezler. Galatasaray camiası bu konuda daha uyanıktır. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz. Bizimkiler doğruluk, dürüstlük ve amaca yönelik başarıdan yanadır. Fenerbahçe camiasına en ufak laf etmem. Fakat camialarla yönetimler farklıdır. Bir yönetimin yaptığı ağır bir suçu ben camiaya yüklemem."

"Cumhuriyet" tepkisi

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yendikleri derbide üzerinde "Fenerbahçe Cumhuriyeti" yazan bir pankartın dikkatini çektiğini belirtti.

"TFF, Sayın Vali, İçişleri Bakanı, savcımız, emniyet herkes var. Karşıda dev bir pankart; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazıyor. Dünyada bir tek makamın önünde 'cumhuriyet' sözcüğü vardır: 'Cumhuriyet Savcısı.' Kraliyet savcısı değil onlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı. O kadar savcı var orada ve devlet ricali var, bu nedir ya?"

Cengiz, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bir açıklamaya da tepki gösterdi.

"Sonra neden 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' dediklerine kanıt çıktı. İnternet sitelerinde bir yayın yaptılar. Diplomatik 'tanıma' sözcüğü, devletlere aittir. Bir deklarasyon yayınladılar. Orada 'Biz Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' dediler. Evet, tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. İşte burada Fenerbahçe Cumhuriyeti, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tanıdı. Sen kimsin? Bakın, Fenerbahçe camiası sözlerimi lütfen ayırsın. Ben yönetimin yazdığını söylüyorum."