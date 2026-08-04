Muhammed Salah Trabzonspor'da

Trabzonspor, Muhamed Salah ile anlaşmaya vardı. Yarın resmi imzaların atılması bekleniyor.

Karadeniz ekibi, Mısırlı yıldız için yarın Yunanistan'a özel uçak gönderecek.

Uçak, Yunanistan'dan hareket edip İstanbul'a gelecek. Salah, İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek.

Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve başkan Ertuğrul Doğan ile 19.00'da kalkacak uçakla Trabzon'a geçecek. Muhammed Salah'ın 21.00 sularında Trabzon'da olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile 41 maçta forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 12 gol atıp 10 da asist yaptı.