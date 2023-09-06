Muhammed Salah için rekor teklif

Muhammed Salah, Al-Ittihad'in hayallerini süslemeye devam ediyor. Liverpool'un satmayı düşünmediği Salah için Suudi Arabistan ekibinin yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Muhammed Salah için Liverpool'un kapısı daha önce 175 milyon euroluk teklifle çalınmış ancak bu rakam reddedilmişti.

İngiliz cephesi, Mısırlı futbolcuyu satmak istemediklerini defalarca kez bildirse de Al-Ittihad vazgeçmemekte kararlı.

Ada basınına yansıyan haberlere göre Al-Ittihad, Muhammed Salah için bu kez 230 milyon euroluk tutbol tarihine geçecek bir teklif yapacak.

Liverpool'un olası teklifi kabul etmesi durumunda 31 yaşındaki yıldız, futbol tarihinin bonservis rekorunu kırarak ilk sıraya yerleşecek.

Söz konusu alanda rekor 222 milyon euro ile Neymar'a ait.