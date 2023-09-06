Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 06.09.2023 10:15

Muhammed Salah için rekor teklif

Al-Ittihad'in Muhammed Salah ısrarı sürüyor. İlk teklif Liverpool tarafından reddedilirken, Suudi Arabistan ekibinin bu kez futbol tarihine geçecek rakamla İngiliz ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.

Muhammed Salah için rekor teklif
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Muhammed Salah, Al-Ittihad'in hayallerini süslemeye devam ediyor. Liverpool'un satmayı düşünmediği Salah için Suudi Arabistan ekibinin yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Muhammed Salah için Liverpool'un kapısı daha önce 175 milyon euroluk teklifle çalınmış ancak bu rakam reddedilmişti.

İngiliz cephesi, Mısırlı futbolcuyu satmak istemediklerini defalarca kez bildirse de Al-Ittihad vazgeçmemekte kararlı.

Ada basınına yansıyan haberlere göre Al-Ittihad, Muhammed Salah için bu kez 230 milyon euroluk tutbol tarihine geçecek bir teklif yapacak.

Liverpool'un olası teklifi kabul etmesi durumunda 31 yaşındaki yıldız, futbol tarihinin bonservis rekorunu kırarak ilk sıraya yerleşecek.

Söz konusu alanda rekor 222 milyon euro ile Neymar'a ait.

ETİKETLER
Premier Lig Liverpool Transfer Haberleri Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Milli atlet Salih Korkmaz 5 bin metre yürüyüşte Türkiye rekorunu geliştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti
11:37
Çin iPhone'u yasakladı
11:33
Orman yangını kaynaklı partiküller hava kalitesini tehdit ediyor
11:23
MEB, "merdiven altı" kurslara karşı ihbar hattı kurdu
11:28
Depremzede balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor
11:00
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının beş ayrı eş değeri var, bir sorun olmayacak
Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
FOTO FOKUS
İstanbul'u sağanak vurdu
İstanbul'u sağanak vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ