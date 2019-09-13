Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki futbolcunun durumu netlik kazandı.

Çekilen MR sonrası Muğdat’ın sol ön diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu, 6 ay forma giyemeyecek.

Yapılan açıklamada "Muğdat Çelik’e geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Spor