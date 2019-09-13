Spor
Muğdat Çelik 6 ay sahalardan uzak kalacak13 Eylül 2019 Cuma 17:25 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 17:45
Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep forması giyen Muğdat Çelik, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki futbolcunun durumu netlik kazandı.
Çekilen MR sonrası Muğdat’ın sol ön diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu, 6 ay forma giyemeyecek.
Yapılan açıklamada "Muğdat Çelik’e geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: süper lig Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep