Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosiklette 2022 yılı yurt içi yarış takvimi belirlendi
Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2022 yılı yarış takvimi programı belli oldu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk organizasyonu Türkiye Motokros Şampiyonası 1. ayak yarışları 9-10 Nisan tarihlerinde Afyon'da yapılacak.
Motor sporları sezonu ise Türkiye Süper Enduro Şampiyonasıyla 17 Nisan tarihinde İstanbul'da başlayacak, 4 Aralık'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Türkiye Enduro Şampiyonası ile sona erecek.
Yılın son faaliyeti ise 3-4 Aralık tarihlerinde Türkiye Enduro ATV Şampiyonasıyla Fethiye'de yapılacak.
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