Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada, 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 20 puan yazdırdı.

Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi.

Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.