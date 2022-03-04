Uluslararası motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen 2022 moto3 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi Red Bull KTM tech3 takımıyla temsil eden Deniz Öncü, 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'ndeki yarışta sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Deniz öncü: Artık hedefim daha fazlası

Deniz Öncü, sezona çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

"Geçen seneyi bir geçiş sezonu olarak değerlendiriyorum. Orada hedefim istikrarlı bir şekilde yarışları tamamlamaktı. Yaşadığım birçok talihsizliğe karşın 3 yarışı podyumda tamamlayarak bir anlamda hedefime de ulaştım. Ama artık amacım çok daha fazlası. Tüm Türkiye’ye Deniz Öncü’nün yapabileceklerini kanıtlamak istiyorum. Umarım hedeflerimize ulaşacağımız bir sezon geçireceğiz."

Sıralama turu 5 Mart Cumartesi günü

Katar Grand Prix'sinde 4 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak olan Deniz Öncü, 5 Mart Cumartesi günü sıralama turlarına çıkacak.

Moto3'te sezonun 18 turluk ilk yarışı, 6 Mart Pazar günü 15.00’te başlayacak. Toplamda 21 yarışın koşulacağı 2022 sezonu, 6 Kasım’daki Valencia Grand Prix’iyle sona erecek.

2021 moto3 sezonunu 95 puanla tamamlayan Red Bull KTM tech3 pilotu Deniz Öncü, Avusturya ve Aragon Grand Prix’inde ikincilik elde ederken, Katalonya Grand Prix’i üçüncü sırada tamamlamıştı.