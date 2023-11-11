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Spor
AA 11.11.2023 15:27

MotoGP'nin Malezya ayağındaki sprint yarışını Alex Marquez kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Malezya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Alex Marquez kazandı.

MotoGP'nin Malezya ayağındaki sprint yarışını Alex Marquez kazandı

Sezonun 18. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Selangor eyaletindeki 5,54 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 10 tur üzerinden düzenlendi.

Marquez, 19.58.7130'luk derecesiyle sprint yarışından zaferle ayrıldı. Bitiş çizgisini Marquez'den 1.589 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac) ikinci, pilotlar klasmanı lideri Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ise liderin 3.034 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.

Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Jorge Martin'in (Prima Pramac) 4, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Yarın TSİ 10.00'da başlayacak 20 turluk Malezya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 396 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 385

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 313

4. Brad Binder (Güney Afrika): 254

5. Aleix Espargaro (İspanya): 198

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