Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.11.2023 15:18

Kadın futbolunda derbi heyecanı yaşanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında 12 Kasım Pazar günü Galatasaray, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek.

Kadın futbolunda derbi heyecanı yaşanacak

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Ertuğrul Yolcu yönetecek.

Ligde 9 hafta sonunda iki takım da aldıkları 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, 1 fazla averajla 2. sırada yer alırken, Galatasaray da ligde 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray son maçında Bitexen Adana İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de sahasında Beylerbeyi'ni 1-0'la geçti.

İki ekip, bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Galatasaray 2 galibiyet alırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de rakibini 1 kez yendi. Bir maç beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Galatasaray rakibine 7 gol atarken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de 6 kez gol sevinci yaşadı.

ETİKETLER
Kadın Futbolu Derbi Galatasaray Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Onuralp Bitim Windy City Bulls formasıyla ilk maçında çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
Konya'da obruklar artıyor: Gaz çıkışı görüldü
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkıyla dayanışmamızı perçinleyeceğiz
14:36
Sakarya'da gürültü kavgası: 1 ölü
13:44
Filistinli aktivist Meryem Ebu Dakka Fransa'dan sınır dışı edildi
13:40
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
13:36
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Afyonkarahisar
Yakın Rotalar: Afyonkarahisar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ