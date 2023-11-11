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Spor
AA 11.11.2023 15:24

ATP Finalleri'nde heyecan başlıyor

Sezonun en önemli turnuvalarından Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde, dünya sıralamasının üst basamaklarında yer alan tenisçiler kozlarını paylaşacak.

ATP Finalleri'nde heyecan başlıyor

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yapacağı bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek organizasyon, yarın başlayacak.

Turnuvada, tekler ve çiftlerde dünya sıralamasının ilk 8'ine giren tenisçiler, iki grupta birbirleriyle karşılaşacak. Gruplarında ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finale kalacak ve bu turu geçen taraflar, kupaya ulaşmaya çalışacak.

Tekler Yeşil Grup'ta dünya 1 numarası Novak Djokovic, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas ve Holger Rune; Kırmızı Grup'ta ise Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev ve Alexander Zverev yer alıyor.

6 kez kupaya uzanan Djokovic, bu turnuvada zirveye çıkması halinde, İsviçreli Roger Federer'i geçerek organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi olacak.

Turnuvada yarın, Djokovic-Rune ve Sinner-Tsitsipas maçları oynanacak. Organizasyon, 19 Kasım Pazar günü sona erecek.

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