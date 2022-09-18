Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 1 puanla son sırada girdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki MKE Ankaragücü, kötü gidişatı sonlandırıp ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor 3 puan hasretine MKE Ankaragücü karşısında son vermek istiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Romanya deplasmanında Cluj karşısında 1-0 kazanmanın moraliyle Ankara'ya gelecek Sivasspor, ligde oynadığı 6 maçta 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan aldı.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü taraftarı tribünden takip edemiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle MKE Ankaragücü, kendi sahasında bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Karşılaşmayı Sivassporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan deplasman tribününden izleyebiliyor.

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