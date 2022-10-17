Eryaman Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral kazandı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin 25 golle en golcü takımı olan Fenerbahçe ise başkent deplasmanında son 4 maçında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geliyor.

Ligde son iki deplasman maçında (Konyaspor ve Beşiktaş) gol atamayan Jorge Jesus'un öğrencileri, başkentten 3 puanla dönmeye çalışacak.

Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puanla girdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Yasin Güreler, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Sowe.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Osayi-Samuel, Crespo, Valencia, Batshuayi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...