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MKE Ankaragücü'nden koronavirüs videosu
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından, "Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.
KORONAVİRÜS ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR! #Ankaragücü pic.twitter.com/JqE2x4W30L— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 16, 2020
Etiketler: MKE Ankaragücü yeni tip koronavirüs (Kovid-19)Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 19:24
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