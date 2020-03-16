Mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. Karşılaşmanın tek golünü 81. dakikada Fraport TAV Antalyaspor adına Veysel Sarı'dan geldi.

Sivasspor karşılaşmanın 85. dakikasında Marcelo Goiano'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı.

Tek golle kazanarak 2 hafta sonra üç puanı hanesine yazdıran Antalyaspor 30 puanla haftayı 11. sırada kapatarak küme hattından uzaklaştı.

Zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada yenilen Demir Grup Sivasspor, 49 puanda kalarak haftayı 4. sırada kapattı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada çalımlarla ceza sahası önüne gelen Hakan Özmert'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta gitti.

11. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Amilton'un kafa vuruşunda, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

PENALTI KARARINI VAR İPTAL ETTİ 12. dakikada Kudriashov'un pasına hareketlenen Lukas Podolski, penaltı noktası üzerinde Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonrası iptal etti.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Yasin Öztekin ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda, top defansa çarptıktan üsten dışarı çıktı.

24. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasında sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle kontrol etti.

29. dakikada Kudriashov'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş'ün şutunda, Samassa topu çıkarttı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

ANTALYASPOR'DAN TEHLİKE 56. dakikada Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün uzak köşeye doğru yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

72. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert, topu penaltı noktası üzerindeki Lukas Podolski'ye çıkarttı. Podolski'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

SİVASSPOR'DAN TEHLİKE 77. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare'nin vuruşunu Boffin kornere çeldi.

SİVASSPOR'DAN BİR TEHLİKE DAHA 78. dakikada Erdoğan'ın kullandığı korner atışına uzak direkte Claudemir gelişine vurdu, şutunu kaleci Boffin kontrol etti.

BİR TEHLİKE DE ANTALYASPOR'DAN 79. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Podolski'nin vuruşunu kaleci Samassa kornere çeldi.

VEYSEL SARI ATTI ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ 81. dakikada arka direkte bomboş bir şekilde topla buluşan Veysel Sarı'nın vuruşu ağları havalandırdı. 1-0

SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI 85. dakikada Marcelo Goiano, Fedor Kudryashov'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

90. dakikada Amilton'un pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Fredy'in şutunda, meşin yuvarlak Samassa'da kaldı.

Mücadeleyi Fraport TAV Antalyaspor 1-0 kazandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Veysel Sarı, Kudryashov, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Podolski (Dk. 90+5 Delvin N’Dinga), Jahovic, Sinan Gümüş (Dk. 87 Doğukan Sinik).

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy (Dk. 55 Claudemir), Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare, Yasin Öztekin (Dk. 74 Arouna Kone).

Sarı kart: Dk. 60 Caner Osmanpaşa, Dk. 64 Emre Kılınç, Dk. 70 Marcelo Goiano (Demir Grup Sivasspor), Dk. 62 Lukas Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Marcelo Goiano (Demir Grup Sivasspor)

Gol: Dk. 81 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)