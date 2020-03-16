Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırdıktan sonra takımı kulübün kadrolu antrenörlerinden UEFA A Lisans sahibi Zeki Göle'ye emanet etti.

Sarı lacivertliler Göle yönetiminde çıktığı maçlarda, bir beraberlik bir de yenilgi yaşadı.

Teknik adam ayrılığı yaşayan futbol takımları, talimat gereği iki hafta boyunca Pro Lisansı olmayan teknik direktörü olmadan sahaya çıkabiliyor.

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde Pro Lisanslı bir antrenör ile sözleşme imzalamak zorunda.

Aksi halde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ceza gelebilir.

Şu anda kulüpte antrenör olarak görev yapan Zeki Göle'nin yanı sıra Fatih Yıldız ve Volkan Demirel'in de Pro Lisansı bulunmuyor.

Hali hazırda altyapı direktörlüğü yapan Serdar Dayat Pro Lisans sahibi.

Dayat, istenildiği takdirde sezon sonuna kadar sorunsuz ve talimatlara uygun bir biçimde takımın başında maça çıkabilir.

Kulüp bünyesinde daha önce çalışıp altyapı direktörlüğü yapan Şenol Çorlu'nun da Pro Lisansı bulunuyor.

Sarı lacivertli yönetim, tüm seçenekleri değerlendiriyor.