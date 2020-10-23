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MKE Ankaragücü'nde 2 sağlık personeli pozitif çıktı
MKE Ankaragücü Kulübü, 2 sağlık personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Covid-19 testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 17:18
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