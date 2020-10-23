İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Covid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.