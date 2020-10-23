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Kasımpaşa'da 2 koronavirüs vakası
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 2 oyuncunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Covid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.
Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/h6RPPRxmEv— KASIMPAŞA (@kasimpasa) October 23, 2020
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