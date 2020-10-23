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Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Trabzonspor'da yapılan koronavirüs test sonucunda bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.
Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. " ifadelerine yer verildi.
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