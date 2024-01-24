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Spor
TRT HABER/AA 24.01.2024 16:45

MKE Ankaragücü rahat kazandı

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

MKE Ankaragücü rahat kazandı
[Fotograf: AA]

Eryaman Stadı'nda hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun yönettiği karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ali Kaan Güneren ile 61. dakikada Federico Macheda kaydetti.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü, puanını 28'e yükseltirken Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

Karşılaşma, Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.

MKE Ankaragücü, 25 puanla 12. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise 21 puanla 16. sırada bulunuyor.

İki takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sağ kanattan Eysseric’in kullandığı köşe atışında ön direkte Güven Yalçın kafa vuruşunda kaleci Bahadır topu çeldi.

GOL - 24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cephas'ın pasında ceza yayında topla buluşan Efkan, kale önünde Ali Kanan Güneren'i meşin yuvarlakla buluşturdu. Bu oyuncunun şutu kaleci Sirigu'dan döndü. Dönen topu Ali Kaan ağlara yolladı. 1-0

40. dakikada sağ kanattan Teklic'in ortasında kale önünde Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

54. dakikada Eysseric'in ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Bahadır, topu kornere tokatladı.

61. dakikada ev sahibi farkı 2'ye yükseltti. Ceccherini'nin hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Macheda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

87. dakikada Morutan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının önündeki Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Sirigu, topu ayaklarıyla kurtardı.

MKE Ankaragücü, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 70 Atakan Çankaya), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 85 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas (Dk. 85 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 39 Tolga Ciğerci), Morutan, Macheda (Dk. 70 Bajic)

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan (Dk. 85 Nazım Sangare), Bertolacci, Teklic (Dk. 66 Can Keleş), Paoletti (Dk. 66 Rohden), Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna (Dk. 46 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 24 Ali Kaan Güneren, Dk. 61 Macheda (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Salih Dursun, Dk. 82 Eysseric, Dk. 86 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener

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