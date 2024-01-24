Trabzonspor'da şampiyon kadro dağılıyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2021-2022 sezonunda 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu şampiyonluğun ardından bordo-mavililerde duraklama dönemine girildi. Şampiyonluk sezonunun ardından bordo-mavililerde yaşanan sıkıntılı günler nedeniyle yönetim ve teknik heyet değişimlerine kadro değişimleri de eklendi.

Son olarak şampiyon kadronun önemli isimlerinden Yunan futbolcu Bakasetas ayrılığı yaşanırken, takımdan ayrı çalışan Abdülkadir Ömür de takımdan ayrılabilir.

Şampiyon kadro dağılıyor Süper Kupa ve şampiyonluk sevincinin yaşandığı sezona önemli katkıda bulunan Hamsik, Cornelius, Edgar Ie, Nwakaeme, Djaniny, Siopis, Dorukhan Toköz, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Peres, Vİtor Hugo ve Bakasetas takımdan ayrıldı. Kupalar kaldıran kadrodan ise sadece 5 isim kaldı.

Uğurcan Çakır, Denswil, Visca ve Hüseyin Türkmen'in yanı ayrılığı gündemde olan Abdülkadir Ömür kadroda yer alırken, Berat Özdemir ise kiralık olarak kadroda yer alıyor.

Şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda sonra önemli bir oyuncu değişimi yaşayan bordo-mavililer, kadro istikrarını ise sağlayamadı.

Son 1.5 sezonda 30'a yakın oyuncu transferi gerçekleştiren Karadeniz ekibi yeni kadro planlamasına gidecek.