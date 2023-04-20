MKE Ankaragücü Giresunspor'u ağırlıyor

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü, 28 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligdeki 11 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek dindiren Bitexen Giresunspor ise 27 puanla 15. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

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[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakika Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Sowe'un kafayla kale sahasının içine çevirdiği topa Zahid ve Hanousek dokunamayınca, boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan rahat bir şekilde kontrol etti.

37. dakikada Emre Kılınç'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören mesafeden çektiği sert şutu kaleci Ferhan Kaplan, sağına uzanarak tokatladı.

GOL - GİRESUNSPOR ÖNE GEÇTİ - W44. dakikada konuk ekip duran top organizasyonuyla öne geçti. Görkem Sağlam, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu sert bir şekilde kale sahasının içine yolladı. Ev sahibi ekipte Diack, gelen ortada topa ters bir dokunuş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1.

45+1. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Ali Sowe'un yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinde auta gitti.

MKE ANKARAGÜCÜ ATTI VAR İPTAL ETTİ - 45+3. dakikada MKE Ankaragücü'nün kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarı-lacivertliler hızlı gelişen atakta Kitsiou'yla golü buldu. Ancak VAR uyarısı sonrası kenara gelerek pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Mujakic'in kendi yarı sahasında rakibine faul yaptığını belirleyerek gol kararını iptal etti.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Mujakic, Atakan Çankaya, Malcuit, Hanousek, Diack, Zahid, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sowe.

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Murat Cem Akpınar, Faruk Can Genç, Campuzano, Mejia, Serginho, Görkem Sağlam, Kuwas, Bajic.

Gol: Dk. 44 Diack (Kendi kalesine) (Bitexen Giresunspor)

Sarı kart: 45+5 Ferhat Kaplan (Bitexen Giresunspor)