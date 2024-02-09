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Spor
AA 09.02.2024 17:28

MKE Ankaragücü Bassogog’u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Kamerunlu kanat oyuncusu Christian Bassogog’u transfer etti.

MKE Ankaragücü Bassogog’u transfer etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

2017’den bu yaba Çin Süper Ligi’nde forma giyen Bassogog, son olarak Shanghai Shenhua’da oynadı.

MKE Ankaragücü, ara transer döneminde kadrosuna Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş ve son olarak Bassogog’u dahil etti.


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