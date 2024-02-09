MKE Ankaragücü Bassogog’u transfer etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

2017’den bu yaba Çin Süper Ligi’nde forma giyen Bassogog, son olarak Shanghai Shenhua’da oynadı.

MKE Ankaragücü, ara transer döneminde kadrosuna Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş ve son olarak Bassogog’u dahil etti.