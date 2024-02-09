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Spor
AA 09.02.2024 16:40

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'dan transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, ara transferin son saatlerinde bir oyuncuyu daha kadrolarına dahil edebileceklerini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'dan transfer açıklaması

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 12 Şubat Pazartesi günü sahalarında Bitexen Antalyaspor ile yapacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

Gisdol, Bitexen Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu vurguladı.

"Bireysel anlamda iyi futbolculardan kurulu bir takım. Taktiksel anlamda da iyi bir takım olduğunu gördüm. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz, en iyi şekilde Antalyaspor'un karşısına çıkacağız."

Alman teknik direktör, ara transferin son günü olduğuna dikkat çekti.

"Ara transfer döneminde transfer yapmak oldukça zor. Transfer süreci başladığında bir liste belirledik ve gerekli pozisyonlara ne tür takviyeler yapmamız gerektiğini söyledik. Tabii bu dönemde gerek başkanımız Yüksel Yıldırım gerekse futbol direktörü Fuat Çapa için zor bir dönem olduğunu biliyoruz. Çünkü futbolcu satmanın ve oyuncu almanın zor olduğunu biliyorum. Benito Raman'ı aldık. Raman bize kaldığı için mutluyum. Transferin son günü, son saatleri belki son bir transfer daha yapabiliriz. Şunu unutmayalım, biz elimizde bulunan kadro ile 25 puan topladık. Kadromuza kaliteli oyuncular almak istiyoruz ama içinde bulunduğumuz durum sebebiyle bu biraz zor."

Gisdol, yeni transfer Benito Raman'a çok fazla baskı yapılmaması gerektiğine işaret etti.

"Hiçbir oyuncu yeni bir kültüre, yeni bir ülkeye geldiğinde yüzde 100 hazır olamıyor, hemen adapte olamıyor. Biraz zaman vermemiz gerekiyor kendisine. Bu değişiklikler oyuncu için kolay olmuyor. Raman'a da zaman verdiğimizde gerek antrenman çalışmalarına gerekse de ikili ilişkilere alışması konusunda gerekli adımları atacaktır."

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