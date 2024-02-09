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Spor
AA 09.02.2024 16:35

Van'daki "Sporcu Fabrikası"ndan ayda 3 bin kişi yararlanacak

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla inşa edilen "Sporcu Fabrikası"nda ayda 3 bin kişiye hizmet verilecek.

Van'daki "Sporcu Fabrikası"ndan ayda 3 bin kişi yararlanacak
[Fotograf: AA]

İpekyolu ilçesinde 4 kat olarak inşa edilen tesiste; 5 spor salonu, basketbol, voleybol sahası, boks, halter, güreş alanları, giyinme odaları, seminer salonu gibi donatılar yer alıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yapımı tamamlanan "Sporcu Fabrikası"nda incelemelerde bulundu, sporcularla tenis oynadı.

Gençlerin hayallerini önemsediklerini ve bu amaçla spora büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Balcı, kent merkezi ve ilçelerde 22 spor salonun inşaatının devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Balcı, devletin imkanlarını gençler için kullanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Tesisimizde 5 spor salonu bulunuyor. Van soğuk bir memleket olduğu için yaz ve kış aylarında kullanılabilecek bir yatırım gerçekleştirdik. Bunun yanında 13 yüzme havuzu, okullarda 300 voleybol ve basketbol sahası yaptık. Okullara 50 milyon lira spor malzemesi desteği sunduk. Spor yatırımlarımız artmaya devam edecek. Her zaman gençlerin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Daha güzel hizmetleri gençlerimizle buluşturacağız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir ise yapılan tesislerle gençlerin spora olan ilgilerinin artmasını amaçladıklarını belirtti.

Özdemir, sporu gençlerin ve çocukların hayatlarının bir parçası haline getirebilmelerine imkan sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

"Büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan tesis, 6 bin 920 metrekare kullanım alanına sahip. Bünyesinde derslikler, seminer salonu, eğitmen, doktor, güvenlik odası, mescit, giyinme odalarının yanı sıra tekvando, judo, masa tenisi, step, aerobik salonu bulunuyor. Ayda 3 bin sporcumuz bu tesisten faydalanacaktır."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tekvando sporcusu Ezgi İnci de "Önceki spor salonumuz ve soyunma odamız küçüktü. Antrenmanlar kalabalık olunca çalışamıyorduk. Yeni yapılan spor salonumuz çok ferah ve antrenmanlarımızı daha iyi şekilde yapacağız. Bize bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas da tesisi gezerek sporcularla vakit geçirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Van Gençlik ve Spor Bakanlığı
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