Meryem Nur Korkut, 2018 yılında başladığı atıcılık sporu havalı tabanca kategorisinde, kentte atış poligonu olmadığı için 2. Ana Bakım Fabrikası'ndaki poligonda antrenman yapmaya başladı.

Spora başladıktan 5 ay sonra katıldığı ilk ulusal turnuvada minik kızlarda Türkiye şampiyonu olan Korkut, geçen yıl Mersin'de farklı tarihlerde düzenlenen iki şampiyonada da kendi yaş grubunda Türkiye birincilikleri elde etti.

Son olarak 12 Ocak'ta Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Korkut, her şampiyonlukta Türkiye rekoru kırdı.

Askeri personel olan babasının tavsiyesi üzerine bu sporu tercih ettiğini belirtin Korkut, babasının çalıştığı askeri birlikteki poligonda ilk atışını yaptığını belirtti. İlk atıştan sonra çok keyif aldığını anlatan Korktuk, Türkiye birincisi olana kadar neredeyse her gün antrenman yaptığını söyledi.

Girdiği ilk ulusal şampiyonada birinci olmanın verdiği mutluluğu halen yaşadığının altını çizen Korkut, "O şampiyondaki ilk atışlarımı elim titreye titreye yaptım. Hocalarım, babam beni sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra atışlarım düzeldi ve ilk şampiyonluğumu yaşadım." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Alanımda en iyi olmak için çok çalıştım"

Meryem Nur Korkut, bir sporcunun yaşayacağı en güzel duygunun mücadele ettiği alanda şampiyonluk yaşaması olduğunu dile getirdi.

"Alanımda en iyi olmak için çok çalıştım. Bu spora başladıktan 5 ay sonra girdiğim ilk uluslararası şampiyonda Türkiye birincisi oldum. Tabii ki bu benim için yeterli değildi. Çok çalışmaya hep devam ettim. Çalışmalarımın da karşılığını çok şükür aldım. Dört Türkiye şampiyonluğum var. Her şampiyonluğumda da Türkiye rekorunu ve kendi rekorumu kırdım. Bir an önce dünya şampiyonu olup Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum."

Atıcılık İl Temsilcisi Mahmut Şahin ise Kayseri'den kısa zamanda birçok Türkiye şampiyonu çıkarmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kayseri'de spora ilginin son yıllarda giderek arttığının altını çizen Şahin, "Sporla ilgili yetkili birimler, işi gereği gibi yapıyor. Bunun sonucu olarak da çok sayıda şampiyonluk şehrimize geliyor. Meryem'in başarısı bunun en büyük göstergesi. Meryem diğer arkadaşlarına da çok güzel örnek oluyor." diye konuştu.