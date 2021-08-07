Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Min-Jae Kim Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
[Fotoğraf: Reuters]
Fenerbahçe, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul'a geleceği aktarıldı.
Bilgilendirme | Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 7, 2021
1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir. pic.twitter.com/Qq85o3yyny
Etiketler: Transfer Haberleri Fenerbahçe
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