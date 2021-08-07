Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyzbolda altın madalya Japonya'nın
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde 13 yıl sonra oyunlarda yer alan beyzbol branşında ev sahibi Japonya altın madalyanın sahibi oldu.
Yokohama Beyzbol Stadı'nda gerçekleşen final maçında Japonya, finalde ABD'yle karşılaştı.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Japonya, altın madalyanın sahibi olurken, ABD gümüş madalyada kaldı.
Üçüncülük maçında ise Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore'yi 10-6 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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