Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erkekler hentbolda şampiyon Fransa
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkek hentbolunda altın madalyayı Fransa kazandı.
Yoyogi Ulusal Stadı'nda finalde Fransa ile Danimarka karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan Fransa, salondan 25-23 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.
Fransa, 2016 Rio'da finalde yenildiği Danimarka'dan rövanşı da almış oldu ve 3. kez olimpiyat şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Son olimpiyat şampiyonu Danimarka ise gümüş madalyayla yetindi.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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