Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 04.08.2023 19:07

Milliler dünya ikincisi

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, finalde Güney Kore'ye yenilerek gümüş madalya kazandı.

Milliler dünya ikincisi
[Fotograf: AA]

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım dünya ikincisi oldu.

Yarı finalde Japonya'yı 4-0 geriden gelerek 5-4 yenen Türkiye, finalde dünya sıralamasında 1 numarada olan Güney Kore'yle karşılaştı. Güney Kore'ye 6-2 kaybeden ay-yıldızlılar, gümüş madalya aldı. Güney Kore ise altın madalyaya uzandı. Bronz madalyayı ise Japonya kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bu madalyayla 2024 Paris kotası da aldı.


Bakan Bak, Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'deki organizasyonda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takımın elde ettiği başarıyı kutladı.

"Milli okçularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Klasik Yay Erkek Milli Takımımıza ülkemizi temsil edecekleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."

ETİKETLER
Mete Gazoz Milli Sporcular Okçuluk
Sıradaki Haber
MotoGP'de heyecan Britanya'da sürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:37
Rus muhalif lider Navalny'e 19 yıl hapis cezası
19:44
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul oldu
19:31
Hindistan'da elektrik akımına kapılan 3 fil öldü
19:23
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
19:04
Düzensiz göçmenleri taşıyan tır sürücüsü tutuklandı
18:53
Borsa günü rekorlarla tamamladı
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da mandalar göletlerde serinliyor
Diyarbakır'da mandalar göletlerde serinliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ