Milliler dünya ikincisi

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım dünya ikincisi oldu.

Yarı finalde Japonya'yı 4-0 geriden gelerek 5-4 yenen Türkiye, finalde dünya sıralamasında 1 numarada olan Güney Kore'yle karşılaştı. Güney Kore'ye 6-2 kaybeden ay-yıldızlılar, gümüş madalya aldı. Güney Kore ise altın madalyaya uzandı. Bronz madalyayı ise Japonya kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bu madalyayla 2024 Paris kotası da aldı.

Mete Gazoz

Ulaş Berkim Tümer

Muhammed Abdullah Yıldırmış



???????? Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, gümüş madalyalarına kavuştular. pic.twitter.com/zgQ4lKctWN — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2023

Bakan Bak, Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'deki organizasyonda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takımın elde ettiği başarıyı kutladı.

"Milli okçularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Klasik Yay Erkek Milli Takımımıza ülkemizi temsil edecekleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."