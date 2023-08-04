UEFA sıralamasında İsviçre ve Avusturya'nın ensesindeyiz

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz yoluna kayıpsız devam ediyor.

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 2. Ön Eleme Turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i eledi. Sarı kırmızılı ekip, 3. Ön Eleme Turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrup Konferans Ligi'ndeki üç temsilcimiz de 2. Ön Eleme Turunda rakiplerini saf dışı bıraktı.

Fenerbahçe Zimbru'yu, Beşiktaş Tiran'ı, Adana Demirspor ise Cluj'u kupanın dışına itti.

Sarı-lacivertliler 3. Eleme Turunda Slovenya'nın Maribor, siyah beyazlılar Azerbaycan'ın Neftçi Bakü, mavi lacivertliler ise Hırvatistan'ın Osijek takımıyla eşleşti.

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi

Başarılı sonuçlarla birlikte Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2'şer galibiyeti, Galatasaray ve Adana Demirspor'un 1'er galibiyet ve beraberliğiyle üst sıradaki rakiplerimizle puan farkı azaldı.

Türkiye, bu sonuçlarla puanını 28 bin 350'ye yükseltti. Bir üst basamakta bulunan İsviçre'nin 28 bin 475 puanı var.

Basel'in Konferans Ligi'nde Tobol'a elenmesiyle İsviçre'nin Avrupa'daki takım sayısı 4'e düştü. 10'uncu sıradaki Avusturya'nın ise 29 bin puanı bulunuyor.