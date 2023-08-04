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Spor
AA 04.08.2023 17:57

17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda milliler Hollanda'ya mağlup oldu

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın sıralama maçında Hollanda'ya 13-5 mağlup olan Türkiye, 5 Ağustos Cumartesi günü Hırvatistan'a karşı yedincilik mücadelesi verecek.

17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda milliler Hollanda'ya mağlup oldu
[Fotograf: AA]

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın sıralama maçında Hollanda ile Türkiye karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Türkiye, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve ilk devre 2-2 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devre etkili olan Hollanda, 4-0'lık seri yakaladı ve devreyi 6-2 önde bitirdi. Kalan bölümde üstün oyunu sürdüren Hollanda, üçüncü devreyi 9-4, maçı da 13-5 galip bitirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hollanda'da Pien Gorter, 4 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Milliler 7'ncilik maçına çıkacak

Hollanda yenilgisiyle 5'incilik mücadelesini kaybeden Türkiye, 5 Ağustos Cumartesi günü Hırvatistan'a karşı 7'ncilik maçına çıkacak.

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