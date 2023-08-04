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Dünya
AA 04.08.2023 17:23

Somali'de sahte atlet skandalı: Atletizm Federasyonu Başkanı görevden alındı

Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki alan ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevden aldı.

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.

Açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "ulusu karalamak" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin'deki 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması Somalilerin tepkisini çekmişti.

Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçlayarak sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürmüştü.

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