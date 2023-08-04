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Dünya
AA 04.08.2023 16:42

Brüksel'de cezaevini fareler istila etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Saint Gilles Cezaevi'ni hijyen eksikliği nedeniyle fareler bastı.

Brüksel'de cezaevini fareler istila etti
[Fotograf: Reuters]

Yerel basına göre, kentin merkez cezaevi konumundaki Saint Gilles'te kontrol edilemez düzeyde fare istilası yaşanıyor.

Mahkumlar, farelerin çok hızlı ürediğini, hücrelerine kadar girdiğini, barınma koşullarının hijyen eksikliğiyle birlikte gayriinsani hale geldiğini belirtiyor.

Saint Gilles Cezaevi Sözcüsü Valerie Callebaut, durumu ciddiye aldıklarını ve hijyen planı hazırladıklarını söyledi.

Öte yandan Brüksel'deki tüm cezaevlerinden sorumlu Stijn Van den Abeele'nin basında yer alan ifadeleri dikkati çekti.

"Fareler olmasaydı tüm borular tıkanırdı"

Van den Abeele, "Hapishane asla tüm fareleri ortadan kaldırmaya çalışmaz çünkü onlar faydalıdır. Mahkumlar tarafından tuvaletlere atılan kirli tuvalet kağıtları ya da diğer nesneleri borulardan çıkarıyorlar. Fareler olmasaydı tüm borular tıkanırdı" ifadelerini kullandı.

Belçika'da cezaevlerindeki elverişsiz koşullar sık sık ülke gündeminde yer alıyor. Sene başında ülke genelinde cezaevi çalışanları ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük greve gitmişti.

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT), 29 Kasım 2022'deki raporunda, Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arası şiddet gibi süregelen sorunlar olduğunu bildirmişti.

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