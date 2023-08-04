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Dünya
AA 04.08.2023 15:26

Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi, çağrılanların yurt dışına çıkmaları yasaklandı

Rusya'da askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltilirken, bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına yasak getirildi.

Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi, çağrılanların yurt dışına çıkmaları yasaklandı
[Fotograf: İHA]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki askere çağrılma süreci ve Federal Ulusal Muhafız Servisine (Rosgvardiya) ilişkin çeşitli kararları onayladı.

Buna göre, askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltilirken, Rusya'da artık 18 ila 30 yaşındaki vatandaşlar askere çağrılabilecek. Karar 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Putin tarafından onaylanan diğer kararlara göre, Rusya'da askere çağırılanların yurt dışına çıkmaları yasaklanırken, Rosgvardiya da artık ağır askeri ekipmanlar temin edip kullanabilecek.

Ayrıca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve çeşitli güvenlik birimlerine insansız hava araçlarını vurma yetkisi de verildi.

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