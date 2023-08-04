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Dünya
AA 04.08.2023 14:21

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'de heyelan: 6 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de meydana gelen toprak kaymasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'de heyelan: 6 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şovi'deki toprak kaymasından sonra bölgede 400 kişilik arama kurtarma ekibince başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Helikopterlerin yardımıyla devam eden çalışmalar sırasında 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

35 kişi kayıp

Öte yandan bölgedeki son durumla ilgili açıklama yapan Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, afet bölgesinde bulunduğu bilinen 35 kişiye henüz ulaşılamadığını söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise Şovi'de devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Afet bölgesinden şimdiye kadar 200'den fazla kişi güvenli yerlere götürüldü.

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